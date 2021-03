Serie C, la fine del campionato può slittare: il presidente Ghirelli scrive ai club, ecco la proposta (Di mercoledì 24 marzo 2021) La fine della regular season del campionato di Serie C potrebbe slittare.La data con ogni probabilità non sarà quella del 25 aprile. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha scritto una lettera ai club, informando i presidenti che - a causa dell'emergenza Covid e di alcuni recuperi - il torneo potrebbe concludersi il prossimo 2 maggio."Cari presidenti, purtroppo la situazione emergenziale che continuiamo ad affrontare ha portato a dover rinviare altre gare e gli slot disponibili per i recuperi stanno divenendo insufficienti per terminare le stesse entro il termine stabilito della stagione regolare. Durante il Consiglio direttivo del prossimo 1° aprile, verrà discusso lo slittamento di almeno una settimana del termine della stagione. Qualora non vi siano ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ladella regular season deldiC potrebbe.La data con ogni probabilità non sarà quella del 25 aprile. Ildella Lega Pro, Francesco, ha scritto una lettera ai, informando i presidenti che - a causa dell'emergenza Covid e di alcuni recuperi - il torneo potrebbe concludersi il prossimo 2 maggio."Cari presidenti, purtroppo la situazione emergenziale che continuiamo ad affrontare ha portato a dover rinviare altre gare e gli slot disponibili per i recuperi stanno divenendo insufficienti per terminare le stesse entro il termine stabilito della stagione regolare. Durante il Consiglio direttivo del prossimo 1° aprile, verrà discusso lo slittamento di almeno una settimana del termine della stagione. Qualora non vi siano ...

Advertising

tuttosport : #Marchisio e l'amore per la #Juve: 'Sempre e per sempre. Fino alla fine' - Mediagol : #SerieC, la fine del campionato può slittare: il presidente Ghirelli scrive ai club, ecco la proposta - YBah96 : RT @p__antonio: @elliott_il Si al momento match analysis in Serie D italiana, sto ancora nell’anno di transizione, vediamo come si mette la… - Alessan68089810 : RT @MasterAb88: Sarà #inadinaAsk la serie che sostituirà #DayDreamer dalla fine della primavera. Ancora #CanYaman protagonista #ascoltitv… - nbcherubx : info da persona frequentante storia e scienze sociali: film, serie tv e libri di genere storico non hanno un fine d… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie fine Sostariffe, su liberalizzazione mercato luce e gas per aziende i costi medi e consigli ... al fine di accompagnare il cliente finale nel superamento della maggior tutela e favorire una migliore comprensione del mercato libero, l'autorità ha messo a disposizione tutta una serie di ...

Milan, lo Scudetto vorrebbe dire storia: mai nessuno ha recuperato così tanti punti in 10 partite Quante volte in passato la squadra che era in testa a 10 giornate dalla fine non ha poi vinto il ... Nel '99 a godere fu proprio il Milan : la Lazio era in testa dopo 24 turni (era una Serie A con 18 ...

Che fine ha fatto Sara, su Netflix dal 24 marzo TVSerial.it Sostariffe, su liberalizzazione mercato luce e gas per aziende i costi medi e consigli Roma, 24 mar. (Adnkronos/Labitalia) - A partire dal 1° gennaio 2021 il mercato libero diventa ufficiale per tutte le piccole imprese, che abbiano un numero di dipendenti tra i 10 e i 50 e ...

Stabiliti gli accoppiamenti dei Quarti di finale della AHL Dopo la fine dei pre-playoff in solo due gare, mercoledì mattina si è svolto il Pick per le composizione dei quarti di finale I Picks, come procedura consolidata della Alps […] ...

... aldi accompagnare il cliente finale nel superamento della maggior tutela e favorire una migliore comprensione del mercato libero, l'autorità ha messo a disposizione tutta unadi ...Quante volte in passato la squadra che era in testa a 10 giornate dallanon ha poi vinto il ... Nel '99 a godere fu proprio il Milan : la Lazio era in testa dopo 24 turni (era unaA con 18 ...Roma, 24 mar. (Adnkronos/Labitalia) - A partire dal 1° gennaio 2021 il mercato libero diventa ufficiale per tutte le piccole imprese, che abbiano un numero di dipendenti tra i 10 e i 50 e ...Dopo la fine dei pre-playoff in solo due gare, mercoledì mattina si è svolto il Pick per le composizione dei quarti di finale I Picks, come procedura consolidata della Alps […] ...