Oggi summit Ue su Covid-19 con Biden. In agenda anche digitale e Turchia

Si svolgerà Oggi e domani in videoconferenza il tradizionale vertice di marzo dei capi di Stato e di governo dell'Ue. Per l'Italia parteciperà al vertice dei Ventisette, per la seconda volta come presidente del Consiglio, Mario Draghi. La discussione comincerà alle 13 con il tradizionale scambio preliminare di opinioni con il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Seguirà una relazione del primo ministro portoghese Costa sui lavori in Consiglio Ue sotto la presidenza semestrale di turno del Portogallo. Quindi verrà affrontato il tema della pandemia di Covid-19, in particolare la situazione della campagna vaccinale e degli sforzi per accelerare la produzione, la consegna e la distribuzione delle dosi negli Stati membri, il rafforzamento, deciso ieri dalla Commissione europea, del regolamento Ue sul controllo sulle esportazioni dei vaccini (un ...

