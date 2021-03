Meteorite caduto in Molise, via alle ricerche. L’Istituto di astrofisica: “La popolazione si unisca a noi”. Tutte le regole in caso di ritrovamento (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono iniziate le ricerche del Meteorite caduto nella serata di lunedì 15 marzo a Temennotte, nel comune di Sant’Agapito vicino a Isernia. Grazie ai video del bolide raccolti dalla Rete Prisma, i ricercatori delL’Istituto Nazionale di Astrofisca hanno calcolato la traiettoria di caduta e l’area in cui potrebbe essere caduto il Meteorite avvistato in gran parte del Centro-Sud. La roccia, delle dimensioni di un pugno e pesante circa un chilogrammo, è di grande interesse per l’Inaf, che ha allertato la popolazione che si potrebbe unire agli scienziati per ritrovare il corpo celeste. Le ricerche proseguiranno anche nei prossimi giorni, con la speranza di trovare i frammenti del Meteorite o forse la roccia intera. Come si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono iniziate ledelnella serata di lunedì 15 marzo a Temennotte, nel comune di Sant’Agapito vicino a Isernia. Grazie ai video del bolide raccolti dalla Rete Prisma, i ricercatori delNazionale di Astrofisca hanno calcolato la traiettoria di caduta e l’area in cui potrebbe essereilavvistato in gran parte del Centro-Sud. La roccia, delle dimensioni di un pugno e pesante circa un chilogrammo, è di grande interesse per l’Inaf, che hartato lache si potrebbe unire agli scienziati per ritrovare il corpo celeste. Leproseguiranno anche nei prossimi giorni, con la speranza di trovare i frammenti delo forse la roccia intera. Come si ...

Advertising

Corriere : Un meteorite sui cieli d’Italia: ricercatori a caccia del frammento caduto in Molise - SofiaMa94711842 : RT @Corriere: Un meteorite sui cieli d’Italia: ricercatori a caccia del frammento caduto in Molise - crispadafora : RT @Corriere: Un meteorite sui cieli d’Italia: ricercatori a caccia del frammento caduto in Molise - Corriere : Un meteorite sui cieli d’Italia: ricercatori a caccia del frammento caduto in Molise - ANNAMAMARIABIA1 : RT @Corriere: Un meteorite sui cieli d’Italia: ricercatori a caccia del frammento caduto in Molise -