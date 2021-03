LIVE Oxyclean Brugge-De Panne 2021 in DIRETTA | sei in fuga con un minuto sul gruppo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.53 Il vantaggio dei fuggitivi sale a 3’10”. 12.49 Si è ritirato Nacer Bouhanni, il quale poteva essere un outsider interessante per il successo odierno. 12.46 Per ora ilsta lascendo andare la. 12.42 Il vantaggio dei sei fuggitivi supera ora il. 12.39 Stanno provando ad andarsene sei corridori: Alexis Gougeard (Ag2r), Gerben Thijssen (Lotto Soudal), Barnabas Peak (Bike Exchange), Ruben Apers (Sport Vlaanderen-Baloise), Erik Resell (Uno-X) e Wout van Elzakker (Vini Zabù). 12.33 La gara è partita, ma per ora non si è ancora formata una. 12.28 Ecco quattro dei super favoriti del giorno: Arnaud Demare, Jasper Philipsen, Sam Bennett e Giacomo Nizzolo: #Classic@JasperPhilipsen pictured in good ...