Libia: Draghi, 'importante è che cessate il fuoco venga rispettato' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - In Libia, l'Italia sostiene "il governo di unità nazionale, con l'obiettivo di elezioni a dicembre e aiutare a fare riforme economiche che inizino ad affrontare la situazione sociale ed economica deteriorata fortemente. Andrò in Libia la prima settimana di aprile, già il ministro Di Maio è stato lì" e sarà "un'occasione importante per vedere i nostri indirizzi rafforzati dal dialogo e dal sostegno. Occorre essere molto vigili che l'accordo sul cessate il fuoco venga rispettato con l'evacuazione di coloro che hanno alimentato questa guerra, i mercenari e gli eserciti di altri Paesi, tra questi la Turchia". Così il premier Mario Draghi, nel corso della replica in Aula alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - In, l'Italia sostiene "il governo di unità nazionale, con l'obiettivo di elezioni a dicembre e aiutare a fare riforme economiche che inizino ad affrontare la situazione sociale ed economica deteriorata fortemente. Andrò inla prima settimana di aprile, già il ministro Di Maio è stato lì" e sarà "un'occasioneper vedere i nostri indirizzi rafforzati dal dialogo e dal sostegno. Occorre essere molto vigili che l'accordo sulilcon l'evacuazione di coloro che hanno alimentato questa guerra, i mercenari e gli eserciti di altri Paesi, tra questi la Turchia". Così il premier Mario, nel corso della replica in Aula alla Camera.

