Leader di Forza Italia in ospedale: "Problematiche di salute" (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale: l'annuncio del suo avvocato Federico Cecconi. Silvio Berlusconi ricoverato da lunedì, l’avvocato: “Problemi di salute” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 marzo 2021) IldiSilvio Berlusconi è ricoverato in: l'annuncio del suo avvocato Federico Cecconi. Silvio Berlusconi ricoverato da lunedì, l’avvocato: “Problemi di” su Notizie.it.

Advertising

a70199617 : #SOLO CONTE Secondo i sondaggi di Ipsos la forza politica che trae maggiore vantaggio dall'essere entrata nella mag… - Ed52926520 : RT @angy_angy67: SAPEVATELO!!!Secondo i sondaggi di Ipsos la forza politica che trae maggiore vantaggio dall'essere entrata nella maggioran… - angy_angy67 : SAPEVATELO!!!Secondo i sondaggi di Ipsos la forza politica che trae maggiore vantaggio dall'essere entrata nella ma… - fisco24_info : Israele, elezioni: Likud di Netanyahu prima forza politica: Ma per raggiungere la maggioranza e formare il governo… - sonoAra : @forza_italia @gasparripdl UNICI senz'altro, in quale partito il leader teneva in casa uno stalliere come Mangano e… -