Lazio, notizia shock: muore il classe 2002 Guerini in un incidente

Terribile notizia per il mondo della Lazio, e soprattutto per il calcio in generale, Daniel Guerini ha perso la vita in un incidente d'auto. Daniel era il fantasista della primavera laziale, è morto in un incidente d'auto in Via Palmiro Togliatti, all'incrocio con viale dei Romanisti. Il tutto è avvenuto intorno alle ore 20.00, purtroppo il giovane ha avuto la peggio. C'è stato un forte impatto tra una Mercedes classe A guidata da un uomo di 68 anni e una Smart For Four sulla quale erano a bordo tre diciannovenni. L'auto si è ribaltata più volte, purtroppo per Guerini l'impatto è stato fatale.

