Juve | Nedved | “Pirlo e Ronaldo restano anche il prossimo anno”

Andrea Pirlo sarà l'allenatore della Juventus anche il prossimo anno. E Cristiano Ronaldo resta. Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, fissa i paletti per il futuro bianconero. "Pirlo è e sarà l'allenatore della Juventus, al 100%. Abbiamo sposato un progetto con Andrea, sapendo delle difficoltà che ci sarebbero state. Volevamo fare qualcosa in più ma non ci siamo riusciti, le difficoltà erano previste", dice Nedved in un'intervista esclusiva disponibile su Dazn dal 24 marzo. "Siamo molto tranquilli, sulla via che volevamo e manteniamo questa strada. Ha tutto per diventare un grandissimo allenatore", aggiunge. La Juve, fuori dalla Champions agli ottavi di finale, si è ...

