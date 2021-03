Individuale, Sprint e Vertical: le tre gare delle finali di sci alpinismo (Di mercoledì 24 marzo 2021) I primi eroi della montagna erano un po' sciatori, un po' esploratori e un po' alpinisti. Così, tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900, si sviluppa la pratica sportiva di affrontare i pendii delle ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 24 marzo 2021) I primi eroi della montagna erano un po' sciatori, un po' esploratori e un po' alpinisti. Così, tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900, si sviluppa la pratica sportiva di affrontare i pendii...

Ultime Notizie dalla rete : Individuale Sprint Individuale, Sprint e Vertical: le tre gare delle finali di sci alpinismo L'individuale ? Nelle gare individuali si affrontano tre salite e tre discese ed almeno una sezione a piedi con gli sci legati allo zaino. La loro durata varia, normalmente, da un'ora e mezza a due ...

Madonna di Campiglio capitale mondiale dello sci alpinismo Si inizia con le sprint, sulla pista Fortini. Al mattino i seniores (finali alle 11.50) e gli under ... la gara individuale, che darà vita alla 46ª edizione della Ski Alp Race Dolomiti di Brenta, una ...

Lukas Hofer conquista lo sprint maschile Dorothea Wierer seconda oestersund. A distanza di oltre sette anni dal primo successo individuale della carriera, ottenuto nella sprint di Anterselva in coabitazione con Simon Schempp, l'azzurro del biathlon Lukas Hofer cogl ...

