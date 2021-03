Incidente stradale a Roma, morto un giocatore della Primavera della Lazio (Di giovedì 25 marzo 2021) Un giocatore della Primavera della Lazio è morto in un Incidente stradale. Nello scontro coinvolti anche altri due coetanei. Roma – Lutto nel mondo del calcio. E’ morto un giocatore della Primavera della Lazio in un Incidente stradale. Come riferito da Il Messaggero, lo scontro è avvenuto intorno alle 20 di mercoledì 24 marzo in via Palmiro Togliatti. Immediati i soccorsi per prestare le prime cure alle persone coinvolte in questo scontro, ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. E’ stata aperta ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 marzo 2021) Unin un. Nello scontro coinvolti anche altri due coetanei.– Lutto nel mondo del calcio. E’unin un. Come riferito da Il Messaggero, lo scontro è avvenuto intorno alle 20 di mercoledì 24 marzo in via Palmiro Togliatti. Immediati i soccorsi per prestare le prime cure alle persone coinvolte in questo scontro, ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. E’ stata aperta ...

