I Direttori vanno e vengono | non la direzione di Calcio News 24

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono tempi di consolidamento e in egual misura di rinnovamento per il nostro24. E no, il cambiamento più importante non è e non sarà mai la nomina di un nuovo Direttore Spetta a me raccogliere la pesante eredità di un collega straordinario qual è Alberto Mauro. Un pensiero che mi lusinga e inorgoglisce, un compito che proverò ad assolvere con entusiasmo e dedizione. Ma la strada è già tracciata. Il progetto CN24 corre veloce verso il futuro, con una rinnovata veste grafica che entro pochi giorni scoprirete e che, ne siamo sicuri, non vi deluderà affatto. E non sarà l’unica sorpresa in programma. I nostri canali Facebook, Instagram, Twitter e Youtube sono in crescita costante, ma accontentarci non è nel nostro stile. Sempre proiettati verso il domani, nelladi...