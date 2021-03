Hackathon nella scuola, primi bilanci in attesa della consegna degli elaborati (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – “Siamo arrivati in fondo ad una maratona che è stata un gioia e una festa per tutti. È stato un percorso faticoso, come ogni maratona, ma quando si taglia il traguardo, c’è proprio un festeggiamento. Da docente ho riscontrato, nonostante la distanza, che l’entusiasmo non è mancati: la scuola ha voluto dire di essere presente e lo ha fatto grazie a due elementi fondamentali, l’unità tra i coordinatori, lo staff, i tanti esperti che abbiamo avuto e i ragazzi che hanno dovuto lavorare in squadra, assieme ai loro docenti. Eravamo in 500 ed è stato straordinario vedere i ragazzi collegati dalle loro stanze, ma tutti al lavoro su qualcosa di grande. Un evento più grande dei confini chiusi degli ambienti in cui oggi siamo costretti a vivere. La soddisfazione è stata tanta per un compito svolto e compiuto assieme”. Così Gabriele Lanfranchi direttore di Cosmopolites racconta la maratona digitale ‘Hackathon nella scuola 2021’. Leggi su dire (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – “Siamo arrivati in fondo ad una maratona che è stata un gioia e una festa per tutti. È stato un percorso faticoso, come ogni maratona, ma quando si taglia il traguardo, c’è proprio un festeggiamento. Da docente ho riscontrato, nonostante la distanza, che l’entusiasmo non è mancati: la scuola ha voluto dire di essere presente e lo ha fatto grazie a due elementi fondamentali, l’unità tra i coordinatori, lo staff, i tanti esperti che abbiamo avuto e i ragazzi che hanno dovuto lavorare in squadra, assieme ai loro docenti. Eravamo in 500 ed è stato straordinario vedere i ragazzi collegati dalle loro stanze, ma tutti al lavoro su qualcosa di grande. Un evento più grande dei confini chiusi degli ambienti in cui oggi siamo costretti a vivere. La soddisfazione è stata tanta per un compito svolto e compiuto assieme”. Così Gabriele Lanfranchi direttore di Cosmopolites racconta la maratona digitale ‘Hackathon nella scuola 2021’.

