Ecco perché Draghi deve commissariare la sanità lombarda. E farlo subito (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il governo Draghi è nato con una “mission” specifica: produrre un Recovery Plan idoneo ad accompagnare il rilancio del Paese nei prossimi anni e superare il clamoroso stallo sui vaccini. Un duplice compito affidato all’ex Presidente della Bce quasi in supplenza della politica, che si era dimostrata inefficace non solo a raggiungere questi due scopi, ma anche a superare una crisi innescata su basi perlomeno discutibili. Se per il Recovery Plan il nuovo governo ha scelto di avvalersi della consulenza di McKinsey, sul tema dei vaccini il problema ineludibile è rappresentato dalla Lombardia. In una sorta di contrappasso, la regione che un tempo (nemmeno troppo lontano) è stata locomotiva del Paese oggi vede i suoi dieci di milioni di abitanti sempre più traumatizzati, di fronte a una sequela di eventi che ha del surreale. Il governo Conte II ha colpevolmente tergiversato, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il governoè nato con una “mission” specifica: produrre un Recovery Plan idoneo ad accompagnare il rilancio del Paese nei prossimi anni e superare il clamoroso stallo sui vaccini. Un duplice compito affidato all’ex Presidente della Bce quasi in supplenza della politica, che si era dimostrata inefficace non solo a raggiungere questi due scopi, ma anche a superare una crisi innescata su basi perlomeno discutibili. Se per il Recovery Plan il nuovo governo ha scelto di avvalersi della consulenza di McKinsey, sul tema dei vaccini il problema ineludibile è rappresentato dalla Lombardia. In una sorta di contrappasso, la regione che un tempo (nemmeno troppo lontano) è stata locomotiva del Paese oggi vede i suoi dieci di milioni di abitanti sempre più traumatizzati, di fronte a una sequela di eventi che ha del surreale. Il governo Conte II ha colpevolmente tergiversato, ...

