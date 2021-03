Cucciolo di cane abbraccia oca: il video è virale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sui social è diventato virale il video del Cucciolo di cane che abbraccia un’oca: il palmipede sembra proprio non disdegnare tutto questo affetto Ha fatto il giro del mondo il video di un Cucciolo di cane che abbraccia un’oca. Questo tenerissimo filmato è stato diffuso qualche tempo fa su TikTok, diventando subito virale. La breve… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sui social è diventatoildeldicheun’oca: il palmipede sembra proprio non disdegnare tutto questo affetto Ha fatto il giro del mondo ildi undicheun’oca. Questo tenerissimo filmato è stato diffuso qualche tempo fa su TikTok, diventando subito. La breve… L'articolo Corriere Nazionale.

