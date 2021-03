Credito, domande di moratoria per oltre 294 miliardi (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si attestano a oltre 2,7 milioni, per un valore di circa 294 miliardi, le domande di adesione alle moratorie sui prestiti e superano quota 149 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le Pmi. Attraverso Garanzia Italia di Sace i volumi dei prestiti garantiti raggiungono i 22,3 miliardi, su 1.699 richieste ricevute. Sono i principali risultati della rilevazione effettuata dalla task force costituita per promuovere l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19, di cui fanno parte Mef, Mise, Banca d'Italia, Abi, MedioCredito Centrale e Sace.Si stima che, in termini di importi, circa il 95% delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si attestano a2,7 milioni, per un valore di circa 294, ledi adesione alle moratorie sui prestiti e superano quota 149le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le Pmi. Attraverso Garanzia Italia di Sace i volumi dei prestiti garantiti raggiungono i 22,3, su 1.699 richieste ricevute. Sono i principali risultati della rilevazione effettuata dalla task force costituita per promuovere l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19, di cui fanno parte Mef, Mise, Banca d'Italia, Abi, MedioCentrale e Sace.Si stima che, in termini di importi, circa il 95% delle ...

Advertising

MEF_GOV : #Credito e #liquidità per famiglie e imprese: domande di moratoria per oltre 294 MLD di euro, oltre 149 MLD il valo… - Tele_Nicosia : Credito, domande di moratoria per oltre 294 miliardi - CorriereCitta : Credito, domande di moratoria per oltre 294 miliardi - cribart : RT @MEF_GOV: #Credito e #liquidità per famiglie e imprese: domande di moratoria per oltre 294 MLD di euro, oltre 149 MLD il valore delle ri… - HTO_tv : MEF – Credito e liquidità per famiglie e imprese: domande di moratoria per oltre 294 miliardi di euro… -