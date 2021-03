Covid, il 118 di Bari come una trincea: “Pressione enorme. Chiamate triplicate e ambulanze ferme al Pronto soccorso anche fino a 12 ore” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Per ogni chiamata che si chiude, ce n’è un’altra in attesa. È sempre così, una martellante e incessante richiesta di aiuto. Bisogna capire e scegliere in pochi minuti: ambulanza sì, ambulanza no. Poco dopo le 5 del pomeriggio il termometro dell’allarme per il dilagare del Covid nella provincia di Bari è nel flusso ininterrotto di telefonate che impegnano gli operatori nella stanza della Centrale operativa del 118. È la prima trincea contro il virus e “con grande difficoltà”, ammette la responsabile Anna Maria Natola, bisogna occuparsi di tutte le altre richieste di intervento. Il Covid non ferma infarti, emorragie cerebrali, incidenti. L’emergenza è nei dati proiettati su un televisore nel suo ufficio. C’è l’ambulanza ‘inchiodata’ al Pronto soccorso del Policlinico da 150 minuti, ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Per ogni chiamata che si chiude, ce n’è un’altra in attesa. È sempre così, una martellante e incessante richiesta di aiuto. Bisogna capire e scegliere in pochi minuti: ambulanza sì, ambulanza no. Poco dopo le 5 del pomeriggio il termometro dell’allarme per il dilagare delnella provincia diè nel flusso ininterrotto di telefonate che impegnano gli operatori nella stanza della Centrale operativa del 118. È la primacontro il virus e “con grande difficoltà”, ammette la responsabile Anna Maria Natola, bisogna occuparsi di tutte le altre richieste di intervento. Ilnon ferma infarti, emorragie cerebrali, incidenti. L’emergenza è nei dati proiettati su un televisore nel suo ufficio. C’è l’ambulanza ‘inchiodata’ aldel Policlinico da 150 minuti, ci ...

Advertising

petergomezblog : Covid, gli ospedali pugliesi in affanno: quasi il 50% dei posti letto occupati. I medici del 118: “Siamo al collass… - fattoquotidiano : Vaccinazione Covid, verso il coinvolgimento del 118 per immunizzare a domicilio i fragili e non autosufficienti - laetitia_it : @ladyonorato Esattamente quello che ho preso quando lo ho avuto (e superato)....nonostante il consiglio del MdB di… - infoitinterno : Rischio Covid: nell'ultimo mese contagiati 118 infermieri al giorno, da gennaio tra i sanitari incremento del 39,5% - abruzzoweb : COVID: IMPENNATA CONTAGI, PAURA A L’AQUILA, IN ABRUZZO 118 CASI E 18 MORTI, FRENA ONDATA -