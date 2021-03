COVID, due decessi al Moscati di Avellino (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto ieri sera, nella terapia intensiva della Città ospedaliera, un paziente di 65 anni di Avellino, ricoverato dal 10 marzo. Questa mattina è deceduto, nella terapia subintensiva dell’Unità operativa di Malattie Infettive, un paziente di 78 anni di Serino, ricoverato dal 20 marzo. Nelle aree COVID dell’Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 85 pazienti: 10 in terapia intensiva, 32 nelle aree verde e gialla del COVID Hospital, 11 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 13 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 7 nell’Unità operativa di Geriatria e 12 nel plesso ospedaliero di Solofra. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto ieri sera, nella terapia intensiva della Città ospedaliera, un paziente di 65 anni di, ricoverato dal 10 marzo. Questa mattina è deceduto, nella terapia subintensiva dell’Unità operativa di Malattie Infettive, un paziente di 78 anni di Serino, ricoverato dal 20 marzo. Nelle areedell’Azienda ospedalierarisultano ricoverati 85 pazienti: 10 in terapia intensiva, 32 nelle aree verde e gialla delHospital, 11 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 13 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 7 nell’Unità operativa di Geriatria e 12 nel plesso ospedaliero di Solofra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

