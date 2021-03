Blatter, la Fifa lo squalifica per 6 anni e 8 mesi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ancora guai per Sepp Blatter. Dopo una prima condanna a 6 anni, la Fifa infierisce nuovamente sull’ ex numero uno.del calcio mondiale condannandolo a 6 anni e 8 mesi per violazione del codice etico. Stessa pena inflitto all’ex segretario generale, Jerome Valcke. Perché Blatter è stato condannato? Le indagini della Fifa hanno appurato che Blatter si 3reso protagonista di illeciti finanziari legati all’assegnazione di di bonus contrattuali per milioni di dollari. Insieme a lui, è coinvolto anche l’ex segretario, Jerome Valcke. I due sono.stati sospesi da qualsiasi attività legata al calcio per 6 anni e 8 mesi, e dovranno altresi pagare un’ammenda pari a 1?,07 milioni di dollari entro giorni. Il divieto entrerà in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ancora guai per Sepp. Dopo una prima condanna a 6, lainfierisce nuovamente sull’ ex numero uno.del calcio mondiale condannandolo a 6e 8per violazione del codice etico. Stessa pena inflitto all’ex segretario generale, Jerome Valcke. Perchéè stato condannato? Le indagini dellahanno appurato chesi 3reso protagonista di illeciti finanziari legati all’assegnazione di di bonus contrattuali per milioni di dollari. Insieme a lui, è coinvolto anche l’ex segretario, Jerome Valcke. I due sono.stati sospesi da qualsiasi attività legata al calcio per 6e 8, e dovranno altresi pagare un’ammenda pari a 1?,07 milioni di dollari entro giorni. Il divieto entrerà in ...

