Ultime Notizie Roma del 23-03-2021 ore 15:10 (Di martedì 23 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione martedì 23 Marzo in studio Giuliano Ferrari Commissione Europea adotterà domani una revisione del meccanismo di autorizzazione trasparenza sull’export dei vaccini annunciato il portavoce dell’esecutivo comunitario mentre l’ambasciatore britannico timballo Vai a Bruxelles per cercare soluzioni sulla questione la direttrice generale delle ma parlando al parlamento spiega che ci sono discussioni con l’impresa che rappresenta uno dei vaccini cinesi fino a farmi male Speriamo di poterlo valutare sullo sputnik e sottolinea siamo impegnate da applicare gli stessi standard di controllo come Per tutti gli altri Spallanzani è il centro russo che ha sviluppato Lo sputnik Verso un’intesa per uno scambio di materiale ricercatori l’economia di venire capace di prendere i fondi europei a partire da quelli di next generation ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione martedì 23 Marzo in studio Giuliano Ferrari Commissione Europea adotterà domani una revisione del meccanismo di autorizzazione trasparenza sull’export dei vaccini annunciato il portavoce dell’esecutivo comunitario mentre l’ambasciatore britannico timballo Vai a Bruxelles per cercare soluzioni sulla questione la direttrice generale delle ma parlando al parlamento spiega che ci sono discussioni con l’impresa che rappresenta uno dei vaccini cinesi fino a farmi male Speriamo di poterlo valutare sullo sputnik e sottolinea siamo impegnate da applicare gli stessi standard di controllo come Per tutti gli altri Spallanzani è il centro russo che ha sviluppato Lo sputnik Verso un’intesa per uno scambio di materiale ricercatori l’economia di venire capace di prendere i fondi europei a partire da quelli di next generation ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 13.846 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - Corriere : Germania in lockdown fino al 18 aprile. Merkel: «Niente allentamenti per Pasqua» - fanpage : L'ospedale di Novara è in tilt: 'Venite al pronto soccorso solo se necessario' - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 23-03-2021 ore 15:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - Perri57 : Ultime notizie: una vicina è stata chiamata (non so in quale lista fosse, ma è più giovane di me e non sta peggio d… -