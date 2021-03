Sconosciuto si introduce in casa di Johnny Depp | ecco cosa faceva quando lo hanno arrestato

Leggi su trendit

(Di martedì 23 marzo 2021) Nella giornata di ieri unosi è introdotto nella villa dell’attore, in quel di Hollywood. L’uomo, come segnalato da Fanpage, si è introdotto in maniera abusiva. Secondo quanto riportato, in un primo momento la security era riuscita a dare l’allarme dell’incursione dell’uomo indi. Ma lo, entrato nella villa hollywoodiana, avrebbe avuto tutto il tempo di prepararsi e sorseggiare un buon drink. Concessosi questo break, losi sarebbe poi recato verso il bagno, per farsi una doccia. E proprio sotto la doccia di, gli agenti di polizia avrebbero trovato l’abusivo. L’uomo sarebbe stato dunque costretto ad abbandonare la sua doccia calda e a ...