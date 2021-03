Qui vogliamo la “settimana tipo”, in Inghilterra giocano tutti i giorni da 80 giorni (Di martedì 23 marzo 2021) Mentre in Italia c’è – per davvero – il dibattito sulla settimana di lavoro tipo, con una partita alla settimana e tutto il tempo per prepararla bene (come se fosse una scelta), in Inghilterra ieri è stato il primo giorno senza una squadra di Premier League in campo dopo… 80 giorni. Finora, tra Premier League, FA Cup, Carabao Cup, Champions League o Europa League, in Inghilterra in questa stagione ci sono stati solo 10 giorni liberi dal calcio. Dieci. Un flusso costante e ininterrotto di pallone. Tra il 1° ottobre e il 1° gennaio – scrive il Guardian – ci sono state 127 partite di Premier League, e non è che se la prendono con la pandemia (come facciamo da noi). E’ che proprio in Inghilterra funziona così sempre: ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 marzo 2021) Mentre in Italia c’è – per davvero – il dibattito sulladi lavoro, con una partita allae tutto il tempo per prepararla bene (come se fosse una scelta), inieri è stato il primo giorno senza una squadra di Premier League in campo dopo… 80. Finora, tra Premier League, FA Cup, Carabao Cup, Champions League o Europa League, inin questa stagione ci sono stati solo 10liberi dal calcio. Dieci. Un flusso costante e ininterrotto di pallone. Tra il 1° ottobre e il 1° gennaio – scrive il Guardian – ci sono state 127 partite di Premier League, e non è che se la prendono con la pandemia (come facciamo da noi). E’ che proprio infunziona così sempre: ...

Advertising

Palazzo_Chigi : 'Vogliamo spendere al meglio le risorse del programma #NextGenerationEU per fermare l’allargamento del divario tra… - lofioramonti : Per sconfiggere #COVID19 occorre condividere tecnologie. Se vogliamo evitare nuove ondate, dobbiamo superare logica… - napolista : Qui vogliamo la “settimana tipo”, in Inghilterra giocano tutti i giorni da 80 giorni Il Guardian tira giù un po’ d… - Tatarella : RT @Palazzo_Chigi: 'Vogliamo spendere al meglio le risorse del programma #NextGenerationEU per fermare l’allargamento del divario tra Nord… - ZanghiGiovanni : RT @Palazzo_Chigi: 'Vogliamo spendere al meglio le risorse del programma #NextGenerationEU per fermare l’allargamento del divario tra Nord… -

Ultime Notizie dalla rete : Qui vogliamo Sud, Draghi: 96 miliardi da fondi coesione, usarli e finire opere "Vogliamo fermare l'allargamento del divario e dirigere" le risorse "in particolare verso donne e ... Ringrazio anche tutte le realtà istituzionali, sociali e universitarie che sono qui per offrire il ...

Draghi: fermare divario Sud, recuperare fiducia in legalità "Vogliamo fermare l'allargamento del divario e dirigere" i fondi europei e di Next generation Eu "... Ringrazio anche tutte le realtà istituzionali, sociali e universitarie che sono qui per offrire il ...

Roma, Fonseca: "Era importante vincere qui. Vogliamo lottare fino alla fine per il quarto posto" TUTTO mercato WEB Theo Hernandez giura amore al Milan: "Qui a lungo" Theo 'vede' rossonero e coltiva il sogno Scudetto: Quando stai così bene non vuoi andartene. Inter lontana, ma i campionati regalano sorprese.

Qui il gelato è buono per davvero Il circuito di ex ragazzi fuori famiglia e migranti che gestisce tre gelaterie davvero uniche. Siamo entrati nel loro esercizio di Verona e conosciuto il resposnabile del punto vendita Benyamin e la g ...

fermare l'allargamento del divario e dirigere" le risorse "in particolare verso donne e ... Ringrazio anche tutte le realtà istituzionali, sociali e universitarie che sonoper offrire il ...fermare l'allargamento del divario e dirigere" i fondi europei e di Next generation Eu "... Ringrazio anche tutte le realtà istituzionali, sociali e universitarie che sonoper offrire il ...Theo 'vede' rossonero e coltiva il sogno Scudetto: Quando stai così bene non vuoi andartene. Inter lontana, ma i campionati regalano sorprese.Il circuito di ex ragazzi fuori famiglia e migranti che gestisce tre gelaterie davvero uniche. Siamo entrati nel loro esercizio di Verona e conosciuto il resposnabile del punto vendita Benyamin e la g ...