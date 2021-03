Perché è Nato un asse Roma-Parigi. Parla Caracciolo (Di martedì 23 marzo 2021) L’intesa c’è, ora bisogna darle seguito. La ministeriale Nato a Bruxelles si apre con un faccia a faccia fra il segretario di Stato americano Anthony Blinken e il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio. Nelle geometrie europee, Roma e Parigi scavalcano Berlino, sotto accusa per il gasdotto russo North Stream 2, dice a Formiche.net Lucio Caracciolo, fondatore e direttore di Limes. Il primo bilaterale di Blinken a Bruxelles è con l’Italia. Un caso? No, i rapporti fra Italia e Stati Uniti sono molto migliorati. Gli americani sanno che devono e possono fare affidamento sull’Italia come piattaforma del Mediterraneo. Che non siamo più disposti a diventare porto di attracco per tutti, compresi cinesi e russi. I toni sono ben altri rispetto a quelli usati con la Germania, cui Blinken a Bruxelles ha riservato un nuovo ... Leggi su formiche (Di martedì 23 marzo 2021) L’intesa c’è, ora bisogna darle seguito. La ministerialea Bruxelles si apre con un faccia a faccia fra il segretario di Stato americano Anthony Blinken e il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio. Nelle geometrie europee,scavalcano Berlino, sotto accusa per il gasdotto russo North Stream 2, dice a Formiche.net Lucio, fondatore e direttore di Limes. Il primo bilaterale di Blinken a Bruxelles è con l’Italia. Un caso? No, i rapporti fra Italia e Stati Uniti sono molto migliorati. Gli americani sanno che devono e possono fare affidamento sull’Italia come piattaforma del Mediterraneo. Che non siamo più disposti a diventare porto di attracco per tutti, compresi cinesi e russi. I toni sono ben altri rispetto a quelli usati con la Germania, cui Blinken a Bruxelles ha riservato un nuovo ...

