Noi | i ragazzi dello zoo di Berlino | Amazon Prime Video annuncia la data di uscita della serie tv

Amazon Prime Video annuncia che la serie di formazione Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino sarà disponibile in 19 paesi e territori nel mondo su Prime Video: ecco la data di uscita. Amazon ha annunciato la data di uscita della serie TV adattamento Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino. Lo show prodotto da Constantin Television e Amazon Studios sarà disponibile in 19 paesi e territori nel mondo tra cui Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Spagna il 7 maggio.

