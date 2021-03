Le stragi di massa negli Stati Uniti non si fermeranno con Biden (Di martedì 23 marzo 2021) Cambiano i presidenti, non cambia l’America profonda. Il 16 marzo un uomo di 21 anni, Robert Aaron Long, ha attaccato tre centri estetici in un sobborgo di Atlanta, capitale della Georgia, uccidendo otto persone fra cui sette donne di cui sei di origine asiatica. Ieri a Boulder, in Colorado, un’altra strage: decine di colpi con un fucile d’assalto forse Ar-15 al King Soopers di Table Mesa Drive, zona residenziale nella parte meridionale della città. Il bilancio dice dieci morti ma poteva andare molto peggio. Colorado significa, fra l’altro, Columbine (1999, 13 morti, 15 inclusi i due killer della scuola Eric Harris e Dylan Klebold) e Aurora, durante la prima del film Il cavaliere oscuro al multisala Century 16 Movie Theater (2012, 12 morti per mano di James Holmes). Boulder, Colorado, UsaNel primo caso sembra aggiungersi un elemento razziale molto forte, che per combinazione era stato ... Leggi su wired (Di martedì 23 marzo 2021) Cambiano i presidenti, non cambia l’America profonda. Il 16 marzo un uomo di 21 anni, Robert Aaron Long, ha attaccato tre centri estetici in un sobborgo di Atlanta, capitale della Georgia, uccidendo otto persone fra cui sette donne di cui sei di origine asiatica. Ieri a Boulder, in Colorado, un’altra strage: decine di colpi con un fucile d’assalto forse Ar-15 al King Soopers di Table Mesa Drive, zona residenziale nella parte meridionale della città. Il bilancio dice dieci morti ma poteva andare molto peggio. Colorado significa, fra l’altro, Columbine (1999, 13 morti, 15 inclusi i due killer della scuola Eric Harris e Dylan Klebold) e Aurora, durante la prima del film Il cavaliere oscuro al multisala Century 16 Movie Theater (2012, 12 morti per mano di James Holmes). Boulder, Colorado, UsaNel primo caso sembra aggiungersi un elemento razziale molto forte, che per combinazione era stato ...

