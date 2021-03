La Serie A negli Usa su CBS: affare da 170 milioni (Di martedì 23 marzo 2021) Niente più Espn, la Serie A negli Usa si vedrà sui canali della CBS. Nel corso dell’odierna assemblea di Lega, infatti, dopo le trattative private è arrivato il via libera all’offerta proveniente dal gruppo ViacomCBS (che possiede anche MTV, Paramount Pictures e Nickelodeon). Nel precedente triennio, infatti, il campionato italiano era stato trasmesso integralmente negli Stati L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 23 marzo 2021) Niente più Espn, laUsa si vedrà sui canali della CBS. Nel corso dell’odierna assemblea di Lega, infatti, dopo le trattative private è arrivato il via libera all’offerta proveniente dal gruppo ViacomCBS (che possiede anche MTV, Paramount Pictures e Nickelodeon). Nel precedente triennio, infatti, il campionato italiano era stato trasmesso integralmenteStati L'articolo

