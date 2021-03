La Juve vende Cristiano Ronaldo: in Spagna spunta anche il prezzo (Di martedì 23 marzo 2021) La Juventus non opporrà resistenza se dovesse arrivare un’offerta in linea con le richieste della società bianconera per Cristiano Ronaldo La Juventus è sempre più orientata a lasciare partire Cristiano Ronaldo. I bianconeri non sono riusciti a raggiungere l’obiettivo non tanto mascherato per il quale tre anni fa hanno deciso di portare a Torino l’asso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 23 marzo 2021) Lantus non opporrà resistenza se dovesse arrivare un’offerta in linea con le richieste della società bianconera perLantus è sempre più orientata a lasciare partire. I bianconeri non sono riusciti a raggiungere l’obiettivo non tanto mascherato per il quale tre anni fa hanno deciso di portare a Torino l’asso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

