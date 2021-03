Il governo ha assegnato a Bruno Tabacci le politiche sullo spazio

(Di martedì 23 marzo 2021) (Foto: Alessandro Bremec/Getty Images)La delega alledelloè stata assegnata a, presidente di Centro democratico e già sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla programmazione e coordinamento economico. La decisione è stata un cambio di passo rispetto a quanto emerso dal Consiglio dei ministri dello scorso 12 marzo, in cui era stato fatto il nome dell’avvocato Roberto Garofoli. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha quindi scelto di essere affiancato danella direzione della politica dello, un settore in cui l’Italia ha raddoppiato l’impegno finanziario dell’ultimo anno e di fondamentale importanza geopolitica. Inoltre, tra i fondi del Next generation Eu, circa 10 miliardi dovranno essere investiti proprio in difesa ...

Wired.it

Madrid, 23 mar 17:50 - Ilspagnolo approverà "nelle prossime settimane" un pacchetto di aiuti di oltre 2 miliardi di ... Il Consiglio dei ministri ha581 milioni di euro per finanziare ...Questo ruolo le era statoil 3 settembre scorso dalConte, che ne aveva data ampia comunicazione, ed era stato confermato dal ministero dello Sviluppo Economico a meta' novembre ...Mario Draghi ha deciso: la delega alle politiche aerospaziali dell’Italia va a Bruno Tabacci. Il deputato di Centro democratico, già nominato sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega a ...Risorse per un totale di 700 milioni di euro da assegnare ai Comuni per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione, la riconversione o la costruzione di edifici per asili nido, sc ...