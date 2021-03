Il calcio da astrofisici di Guardiola: il City li assume per “prevedere” il gioco degli avversari (Di martedì 23 marzo 2021) Con buona pace di Massimiliano Allegri, e delle sue lezioni sul calcio “semplice”, Pep Guardiola ha assunto al City degli astrofisici per studiare meglio di dati di gioco. Il calcio di Guardiola è, appunto, una roba da scienziati. Il Daily Mail svela che il City Football Group, che oltre ai Citizens ha una decina di squadre in giro per il mondo, ha arricchito il suo reparto di data analysis con specialisti che niente hanno a che fare col pallone. Prima fra tutti l’ex astrofisica e consigliere per le politiche del Tesoro Laurie Shaw, coadiuvata da altri tre colleghi. L’uso dei dati è aumentato vertiginosamente negli ultimi anni, con il tracciamento ottico dei giocatori – una sorta di tecnologia 3D che utilizza più telecamere – ormai ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 marzo 2021) Con buona pace di Massimiliano Allegri, e delle sue lezioni sul“semplice”, Pepha assunto alper studiare meglio di dati di. Ildiè, appunto, una roba da scienziati. Il Daily Mail svela che ilFootball Group, che oltre ai Citizens ha una decina di squadre in giro per il mondo, ha arricchito il suo reparto di data analysis con specialisti che niente hanno a che fare col pallone. Prima fra tutti l’ex astrofisica e consigliere per le politiche del Tesoro Laurie Shaw, coadiuvata da altri tre colleghi. L’uso dei dati è aumentato vertiginosamente negli ultimi anni, con il tracciamento ottico dei giocatori – una sorta di tecnologia 3D che utilizza più telecamere – ormai ...

