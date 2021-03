Dimissioni Prandelli | Ulivieri | “Non me le aspettavo | ma domenica percepito capito qualcosa”

Advertising

DiMarzio : Confermate le dimissioni di #Prandelli, stasera #Iachini torna a #Firenze per guidare la @acffiorentina fino alla f… - DiMarzio : A #Firenze, #Prandelli verso le dimissioni, dovrebbe tornare #iachini: tutto tra poco su @SkySport 24 @acffiorentina - SkySport : ULTIM'ORA FIORENTINA UFFICIALI DIMISSIONI PRANDELLI Prandelli: 'Decisione dettata da responsabilità E rispetto vers… - sportface2016 : #Calcio Renzo #Ulivieri, presidente della Associazione Italiana Allenatori, commenta le dimissioni di Cesare… - elgaucheros : RT @qn_lanazione: Le dimissioni di #Prandelli e il ritorno di Beppe Iachini: il tecnico è a #Firenze -

Ultime Notizie dalla rete : Dimissioni Prandelli

Commenta per primo La notizia delledi Cesareha scosso l'ambiente viola, con la Fiorentina ancora a caccia della salvezza e in lotta per non rimanere impantanata nelle zone più basse della classifica. Viene da ...Il caso dell'allenatore della Fiorentina, Cesare, che ha presentato leper troppo stress, non è il primo nel mondo nel calcio e, tantomeno, in quello dello sport in genere. Ecco tutti i precedentiLa Fiorentina ha dato l’addio a Prandelli che ha tolto il disturbo con una lettera di dimissioni d’altri tempi, lui è un signore, proprio mentre nel caos i viola si sono lamentati dell’arbitro Guida ...Si è già conclusa l’avventura di Cesare Prandelli a Firenze. Il tecnico della Fiorentina, arrivato il 9 novembre scorso, ha infatti presentato le sue dimissioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, ric ...