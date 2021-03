Covid Liguria, oggi 360 nuovi contagi e 6 decessi: i dati (Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 360 i nuovi contagi di Coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi, 23 marzo. Si registrano altri 6 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.027 tamponi molecolari. In tutto sono 669 i pazienti ospedalizzati nelle strutture della Liguria, 9 più di ieri, dei quali 65 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Ad oggi in isolamento domiciliare si trovano 5286 persone. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 360 idi Coronavirus insecondo il bollettino di, 23 marzo. Si registrano altri 6. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.027 tamponi molecolari. In tutto sono 669 i pazienti ospedalizzati nelle strutture della, 9 più di ieri, dei quali 65 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Adin isolamento domiciliare si trovano 5286 persone.

