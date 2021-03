Carfagna: “Mio impegno per non deludere aspettative del Sud” (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono stata anche io una ragazza del Sud quindi conosco bene quelle che possono essere delle aspettative tradite. L’impossibilità di sognare un futuro diverso. Per questo dicevo prima che so che le aspettative sono alte. Perché conosco quelle aspettative. Su di noi grava una grande responsabilità: quella di non deluderle”. Lo ha sottolineato il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna al termine della prima parte dei lavori di oggi del convegno ‘Sud – Progetti per ripartire’, iniziativa di ascolto e confronto promossa in vista dell’elaborazione del Pnrr e della definizione dell’accordo di partenariato. “Devo dire – ha osservato il ministro – che il dibattito di questa mattina sfata due luoghi comuni: il primo luogo è che il Sud sia capace soltanto di lamentarsi. Io non ho ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono stata anche io una ragazza del Sud quindi conosco bene quelle che possono essere delletradite. L’impossibilità di sognare un futuro diverso. Per questo dicevo prima che so che lesono alte. Perché conosco quelle. Su di noi grava una grande responsabilità: quella di non deluderle”. Lo ha sottolineato il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Maraal termine della prima parte dei lavori di oggi del convegno ‘Sud – Progetti per ripartire’, iniziativa di ascolto e confronto promossa in vista dell’elaborazione del Pnrr e della definizione dell’accordo di partenariato. “Devo dire – ha osservato il ministro – che il dibattito di questa mattina sfata due luoghi comuni: il primo luogo è che il Sud sia capace soltanto di lamentarsi. Io non ho ...

