Bologna, ubriaco alla guida percorreva l’autostrada contromano (Di martedì 23 marzo 2021) BOLOGNA – Era ubriaco e andava contromano sull’autostrada A1 in direzione Bologna, e per questo, oltre alle contestazioni penali e amministrative previste per la guida in stato di ebbrezza e la guida contromano, gli è stata anche ritirata la patente. Come se non bastasse l’uomo, un 48enne straniero residente a Siena, si trovava lì in violazione delle norme anti-Covid, motivo per cui si è visto comminare un’ulteriore sanzione amministrativa. Leggi su dire (Di martedì 23 marzo 2021) BOLOGNA – Era ubriaco e andava contromano sull’autostrada A1 in direzione Bologna, e per questo, oltre alle contestazioni penali e amministrative previste per la guida in stato di ebbrezza e la guida contromano, gli è stata anche ritirata la patente. Come se non bastasse l’uomo, un 48enne straniero residente a Siena, si trovava lì in violazione delle norme anti-Covid, motivo per cui si è visto comminare un’ulteriore sanzione amministrativa.

