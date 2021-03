App Android app che vanno in crash: come risolvere (Di martedì 23 marzo 2021) Un gran numero di utenti Android nelle ultime ore hanno riscontrato continui crash di Gmail e di altre app, con alcuni che hanno scoperto che disinstallando Android System WebView si fermano i crash. Google ha rilasciato una correzione permanente per il problema del crash dell’app. Si tratta di aggiornare sia Android System WebView che Chrome alla versione 89.0.4389.105: Ecco la sequenza di azioni per risolvere Passare all’applicazione Play Store Cerca Android System WebView Seleziona l’opzione “Aggiorna“ Ripeti questi passaggi per Google Chrome Questo problema inizia con Android che lancia messaggi che avvertono come le applicazioni “continuano a chiudersi”. Anche le applicazioni che sono in background e ... Leggi su helpmetech (Di martedì 23 marzo 2021) Un gran numero di utentinelle ultime ore hanno riscontrato continuidi Gmail e di altre app, con alcuni che hanno scoperto che disinstallandoSystem WebView si fermano i. Google ha rilasciato una correzione permanente per il problema deldell’app. Si tratta di aggiornare siaSystem WebView che Chrome alla versione 89.0.4389.105: Ecco la sequenza di azioni perPassare all’applicazione Play Store CercaSystem WebView Seleziona l’opzione “Aggiorna“ Ripeti questi passaggi per Google Chrome Questo problema inizia conche lancia messaggi che avvertonole applicazioni “continuano a chiudersi”. Anche le applicazioni che sono in background e ...

