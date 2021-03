Villa Comunale | verde cittadino | senza un protocollo c’e? la tempesta

(Di lunedì 22 marzo 2021) La notiziona: La“ceduta” alla stazione Anton Dohrn. La gestirà con i privati. Pagine, virtuali e non, sono impegnate da qualche giorno, a segnalare la svolta nella gestione, fino ad oggi più che discutibile, del giardino storico dalle vicende più controverse della città: la, l’antico Real Passeggio di Chiaia. L’istituzione scientifica Anton Dohrn insieme al “Premio Green Care” si occuperà del recupero alla vita di questo giardino. Entrano in scena i privati. Bene, benissimo, oppure no. Oppure no. Il Comune ha rinunciato alla dissennata gestione e manutenzione della. Anni di battaglie civiche, pioggia di denunce di associazioni, giornali e privati. Nel 2019 la resa: “Bando di richiesta alle associazioni di manifestazioni d’interesse per la ...

Advertising

IsabelArcher1 : Villa Comunale di Napoli affidata a privati, de Falco (GreenCare): ”È il nostro dono alla città'… - 1000_best : RT @MinutemanItaly: Cessione ai Privati della Villa Comunale. Questa cosa, gravissima, resterà davvero una macchia indelebile sulla carrier… - Scisciano : Monti e Brancaccio “La Villa comunale di Napoli ai privati? Servono regole e trasparenza” - emiliobolles : RT @MinutemanItaly: Cessione ai Privati della Villa Comunale. Questa cosa, gravissima, resterà davvero una macchia indelebile sulla carrier… - Gianluc68325330 : RT @MinutemanItaly: Cessione ai Privati della Villa Comunale. Questa cosa, gravissima, resterà davvero una macchia indelebile sulla carrier… -

Ultime Notizie dalla rete : Villa Comunale

ilmattino.it

Come tutti i parchi pubblici campani, fino al prossimo 5 aprile anche ladi Napoli resterà chiusa per via della pandemia da Covid 19 (salvo che tra le 7.30 e le 8.30). Il Comune di Napoli è impegnato in un progetto di rilancio del suo parco più famoso, da ...Gli sportelli sono ubicati presso: il Servizio Istruzione diPace, l'URP sito all'interno del Municipio, la Biblioteca, e la struttura di Casa Corsini a Spezzano. Lo SpID può essere ...A un anno dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale l’Amministrazione uscente (e, spera, rientrante) continua, attraverso il suo house organ la Nuova Periferia ...PINETO – I circoli di FdI e Forza Italia Pineto denunciano, in una nota congiunta, il fallimento dell’amministrazione Pd ed, in particolar modo, del vicesindaco con delega al demanio Dell’Orletta, i q ...