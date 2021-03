The Salvation, un western scandinavo con Eva Green muta e stellare (e pure Cantona) (Di lunedì 22 marzo 2021) THE Salvation Raimovie ore 21.10 Con Mads Mikkelsen, Eva Green, Jeffrey Dean Morgan. Regia di Kristian Levering. Produzione USA 2014. Durata 1 ora e 32 minutiLA TRAMA Uno svedese emigrato in America alla fine dell'ottocento, s'è sistemato abbastanza bene in un villaggio del West. Ora è in condizione di chiamare la sua famiglia a raggiungerlo. La famiglia arriva ma viene quasi subito sterminata da un feroce assassino. L'uomo parte per la vendetta, raggiunge il killer, lo fa fuori. Ma il killer era il fratello di un prepotente signorotto del posto che da sempre si fa la legge in quella contrada. Il vendicatore è braccato dagli sgherri del bossPERCHE' VEDERLO. Perché la storia è vecchia, ma funziona, diretta da un regista svedese che ben coniuga il pathos delle tragedie familiari con quello delle emigrazioni di massa di fine ottocento. Mads Mikkelsen ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) THERaimovie ore 21.10 Con Mads Mikkelsen, Eva, Jeffrey Dean Morgan. Regia di Kristian Levering. Produzione USA 2014. Durata 1 ora e 32 minutiLA TRAMA Uno svedese emigrato in America alla fine dell'ottocento, s'è sistemato abbastanza bene in un villaggio del West. Ora è in condizione di chiamare la sua famiglia a raggiungerlo. La famiglia arriva ma viene quasi subito sterminata da un feroce assassino. L'uomo parte per la vendetta, raggiunge il killer, lo fa fuori. Ma il killer era il fratello di un prepotente signorotto del posto che da sempre si fa la legge in quella contrada. Il vendicatore è braccato dagli sgherri del bossPERCHE' VEDERLO. Perché la storia è vecchia, ma funziona, diretta da un regista svedese che ben coniuga il pathos delle tragedie familiari con quello delle emigrazioni di massa di fine ottocento. Mads Mikkelsen ...

Advertising

sardegna_blu : TG Rossoblù-Football: Cagliari chases Turin in the final 10 salvation games - netotargino : Marquei como visto Nanatsu no Taizai - 4x10 - The Salvation of the Sun - sexflyn : Marquei como visto Nanatsu no Taizai - 4x10 - The Salvation of the Sun - EkdGohr : Marquei como visto Nanatsu no Taizai - 4x10 - The Salvation of the Sun - iamhalfblood : Marquei como visto Nanatsu no Taizai - 4x10 - The Salvation of the Sun -