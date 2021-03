Tennis: Atp Miami, 6 azzurri in tabellone, Musetti debutta contro Mmoh (Di lunedì 22 marzo 2021) Miami, 22 mar. – (Adnkronos) – Sono 6 gli azzurri nel tabellone principale del torneo Atp Masters 1000 di Miami al via mercoledì. Stefano Travaglia, numero 70 del mondo, debutta contro lo statunitense Frances Tiafoe, numero 58 del ranking, che si è aggiudicato in tre set l’unico precedente, al primo turno degli Australian Open lo scorso febbraio. Salvatore Caruso, numero 85 Atp, deve invece vedersela con il giapponese Yasutaka Uchiyama, numero 102 del ranking, mai affrontato in carriera, mentre Lorenzo Musetti, numero 94 del mondo, è stato sorteggiato al primo turno contro lo statunitense Michael Mmoh, numero 181, in tabellone grazie ad una wild card. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 marzo 2021), 22 mar. – (Adnkronos) – Sono 6 glinelprincipale del torneo Atp Masters 1000 dial via mercoledì. Stefano Travaglia, numero 70 del mondo,lo statunitense Frances Tiafoe, numero 58 del ranking, che si è aggiudicato in tre set l’unico precedente, al primo turno degli Australian Open lo scorso febbraio. Salvatore Caruso, numero 85 Atp, deve invece vedersela con il giapponese Yasutaka Uchiyama, numero 102 del ranking, mai affrontato in carriera, mentre Lorenzo, numero 94 del mondo, è stato sorteggiato al primo turnolo statunitense Michael, numero 181, ingrazie ad una wild card. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

