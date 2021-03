Technogym in caduta libera dopo taglio rating analisti

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Giornata nera a Piazza Affari per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, che scambia in ribasso del 3,94% a 9,76., che risulta la peggiore tra le Mid Cap, sconta ildelda parte di Kepler Cheuvreux, da “hold” a “reduce”. Il target price è passato da 6,2 euro a 8,5 euro. Attesa per il resto della seduta un’estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 9,53 e successiva 9,29. Resistenza a 9,98.

ilmessaggero.it

