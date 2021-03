Sputnik è il passato. Ecco i vaccini su cui l’Italia dovrà investire. Colloquio con Guido Rasi (Di lunedì 22 marzo 2021) Leggendo le notizie sulla sperimentazione nella regione Lazio di Sputnik V, il vaccino che la presidente del board dell’Ema ha definito una “roulette russa” finché non sarà completato il processo di autorizzazione, una domanda mi rimbalza in testa. Perché proprio Sputnik? Ovvero, ci sono quattro vaccini già autorizzati in Europa (Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson), perché l’eccellenza della ricerca sulle malattie infettive (l’ospedale Spallanzani di Roma) deve mettere le proprie risorse e competenze al servizio di un farmaco che al momento non potremmo usare e che la Russia ha promesso a 50 paesi senza aver ancora vaccinato un numero sufficiente dei suoi cittadini? Le autorità russe finora non hanno aperto i siti di produzione agli ispettori europei (dovrebbero poter entrare il 10 aprile) ma noi apriamo le ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 marzo 2021) Leggendo le notizie sulla sperimentazione nella regione Lazio diV, il vaccino che la presidente del board dell’Ema ha definito una “roulette russa” finché non sarà completato il processo di autorizzazione, una domanda mi rimbalza in testa. Perché proprio? Ovvero, ci sono quattrogià autorizzati in Europa (Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson), perché l’eccellenza della ricerca sulle malattie infettive (l’ospedale Spallanzani di Roma) deve mettere le proprie risorse e competenze al servizio di un farmaco che al momento non potremmo usare e che la Russia ha promesso a 50 paesi senza aver ancora vaccinato un numero sufficiente dei suoi cittadini? Le autorità russe finora non hanno aperto i siti di produzione agli ispettori europei (dovrebbero poter entrare il 10 aprile) ma noi apriamo le ...

