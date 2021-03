Serena Rossi annuncia una novità in arrivo: ‘Parlerò un dialetto che non è il mio’, accadrà prima di Mina Settembre (Di lunedì 22 marzo 2021) In una sua recentissima intervista, Serena Rossi ha annunciato un’incredibile novità in arrivo: la notizia è davvero fantastica! È il personaggio più in voga del momento, Serena Rossi. Reduce dall’incredibile successo riscontrato con ‘Mina Settembre’, l’attrice napoletana sta incassando un nuovo trionfo con ‘La Canzone Segreta’. In onda tutti i Venerdì in prima serata, la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 22 marzo 2021) In una sua recentissima intervista,hato un’incredibilein: la notizia è davvero fantastica! È il personaggio più in voga del momento,. Reduce dall’incredibile successo riscontrato con ‘’, l’attrice napoletana sta incassando un nuovo trionfo con ‘La Canzone Segreta’. In onda tutti i Venerdì inserata, la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : Ascolti tv venerdì 19 marzo, vittoria per Serena Rossi con la sua Canzone segreta: sfiorati i 4 milioni - espressonline : Serena Rossi e #canzonesegreta : quando l’entusiasmo non basta. Di @dondibea - carotelevip : RT @espressonline: Serena Rossi e La canzone segreta: quando l’entusiasmo non basta - blogLinkes : Serena Rossi e La canzone segreta: quando l’entusiasmo non basta - espressonline : Serena Rossi e La canzone segreta: quando l’entusiasmo non basta -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Rossi Alba Parietti in tv come una drag queen, l'amica Marcella Bella però non la riconosce... Alba Parietti a 'Canzone Segreta' , lo show di Rai Uno condotto da Serena Rossi , fa una sorpresa all'amica Marcella Bella : in tv si traveste da drag queen . Esce sul palco con una lunga parrucca bianca, un mini abito argentato e trucco molto rimarcato e canta '...

Romina Power lancia frecciatine a Serena Rossi. Panico in studio Venerdì sera è andata in onda su Rai1 il secondo appuntamento dello show Canzone Segreta. Il programma è condotto dall'attrice Serena Rossi, la prima ospite in studio è stata la spumeggiante Romina Power che ha creato un po' di panico. La cantante Romina Power , ex moglie di Albano Carrisi , è stata ospite, venerdì scorso, ...

Serena Rossi, la frecciata inaspettata di Romina Power a Canzone Segreta. Gelo in studio Il Messaggero Canzone Segreta non si ferma: Serena Rossi ottiene una puntata in più Serena Rossi in onda con una puntata extra di Canzone Segreta, che si allunga di una settimana Anche la seconda puntata di Canzone Segreta ha avuto un ...

Barbara d’Urso e Romina Power: duro scontro Nell’ultima puntata di “Canzone Segreta”, Romina Power, ospite dello show di Serena Rossi, non si è fatta mancare una piccola ...

Alba Parietti a 'Canzone Segreta' , lo show di Rai Uno condotto da, fa una sorpresa all'amica Marcella Bella : in tv si traveste da drag queen . Esce sul palco con una lunga parrucca bianca, un mini abito argentato e trucco molto rimarcato e canta '...Venerdì sera è andata in onda su Rai1 il secondo appuntamento dello show Canzone Segreta. Il programma è condotto dall'attrice, la prima ospite in studio è stata la spumeggiante Romina Power che ha creato un po' di panico. La cantante Romina Power , ex moglie di Albano Carrisi , è stata ospite, venerdì scorso, ...Serena Rossi in onda con una puntata extra di Canzone Segreta, che si allunga di una settimana Anche la seconda puntata di Canzone Segreta ha avuto un ...Nell’ultima puntata di “Canzone Segreta”, Romina Power, ospite dello show di Serena Rossi, non si è fatta mancare una piccola ...