Scandone Avellino | De Gennaro esonerato | rebus per la successione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Costa caro la sconfitta della Mastria Sport Academy Catanzaro per la. All’indomani il management irpino ha sollevato dall’incarico il tecnico, Gianluca De. Il veroriguarda il profilo per ladel tecnico. Non appare percorribile la strada che porta al secondo Rodolfo Robustellinei giorni scorsi dal Basket Club Irpinia. Nelle prossime ore la società timonata dal sindaco Gianluca Festa insieme al duo Santoli–Canonico dovrebbe far luce sulla guida tecnica della società di pallacanestro cittadina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.