Roma: polemiche per funerale con cori e saluti romani, indaga Digos (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - polemiche a Roma per il funerale di un militante di destra che si è svolto sabato scorso nella chiesa di Sant'Ippolito nel quartiere Nomentano. La bara è uscita avvolta in una bandiera di ‘Ordine Nuovo' e decine di persone fuori dalla chiesa hanno intonato cori fascisti come ‘Boia chi molla' e facendo il saluto Romano. Le immagini sono finite sui social scatenando molti commenti e i residenti hanno segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine. Sul caso indaga la Digos e alcuni dei presenti sono stati identificati. La vicenda è stata stigmatizzata anche dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha parlato di un fatto “inaccettabile”. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021), 22 mar. (Adnkronos) -per ildi un militante di destra che si è svolto sabato scorso nella chiesa di Sant'Ippolito nel quartiere Nomentano. La bara è uscita avvolta in una bandiera di ‘Ordine Nuovo' e decine di persone fuori dalla chiesa hanno intonatofascisti come ‘Boia chi molla' e facendo il salutono. Le immagini sono finite sui social scatenando molti commenti e i residenti hanno segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine. Sul casolae alcuni dei presenti sono stati identificati. La vicenda è stata stigmatizzata anche dalla sindaca diVirginia Raggi, che ha parlato di un fatto “inaccettabile”.

Advertising

gennaromigliore : Massima solidarietà. E massimo impegno, mi auguro da parte di tutte le forze politiche, ad approvare al più presto… - Neil18722810 : @Lupetto979 @mascio82 @FraGalanti Sai, pensandoci bene, qui a(lla)Roma abbiamo il 'problema' di non concepire il ca… - scavuzzo47 : RT @gennaromigliore: Massima solidarietà. E massimo impegno, mi auguro da parte di tutte le forze politiche, ad approvare al più presto il… - carle08 : RT @gennaromigliore: Massima solidarietà. E massimo impegno, mi auguro da parte di tutte le forze politiche, ad approvare al più presto il… - StartMagNews : Che cosa succede in Regione Lombardia, nel Comune di Roma, in Assicurazioni Generali e non solo. Fatti, nomi, numer… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma polemiche Caos prenotazioni vaccini, Fontana cambia i vertici di Aria ... a Bruxelles come a Roma e Milano ". E' quanto fanno trapelare fonti leghiste in merito alla ...Aria? Lo statuto Il portale da 22 milioni Seicento dipendenti Obiettivo risparmi Chi comanda Le polemiche ...

Nella domenica senza Inter solo il Milan si rialza. Ko Juve a Torino:addio al sogni scudetto Una realtà difficile da accettare e che già suscita un mare di polemiche. Due dati : rispetto alla ... La squadra di Gattuso, dopo aver battuto il Milan, salta in scioltezza anche la Roma battendola all'...

Roma: al via iter pdl poteri speciali. Brescia, no a polemiche Radio Colonna Roma: polemiche per funerale con cori e saluti romani, indaga Digos Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Polemiche a Roma per il funerale di un militante di destra che si è svolto sabato scorso nella chiesa di Sant'Ippolito nel quartiere Nomentano. La bara è uscita avvolta in ...

Nomine in Campidoglio, polemiche per aumento di stipendio a Cristiano Battaglini Anche lui è nello staff dell’assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti: ha un contratto a tempo determinato dal 27 settembre 2019. Novanta mila euro annui anziché 55 ...

... a Bruxelles come ae Milano ". E' quanto fanno trapelare fonti leghiste in merito alla ...Aria? Lo statuto Il portale da 22 milioni Seicento dipendenti Obiettivo risparmi Chi comanda Le...Una realtà difficile da accettare e che già suscita un mare di. Due dati : rispetto alla ... La squadra di Gattuso, dopo aver battuto il Milan, salta in scioltezza anche labattendola all'...Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Polemiche a Roma per il funerale di un militante di destra che si è svolto sabato scorso nella chiesa di Sant'Ippolito nel quartiere Nomentano. La bara è uscita avvolta in ...Anche lui è nello staff dell’assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti: ha un contratto a tempo determinato dal 27 settembre 2019. Novanta mila euro annui anziché 55 ...