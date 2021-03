Ravenna | cinque giocatori guariti dal Covid Il comunicato del club

(Di lunedì 22 marzo 2021) Buone notizie in casain vista della sfida contro la Sambenedettese. Attraverso unsul proprio sito, ilemiliano ha infattila negatività di 5 tesserati. Questo il testo: “A due giorni dalla trasferta di San Benedetto, arrivano alcune buone notizie relative aidelposti in isolamento per-19. Si sono, infatti, negativizzati: Matteo Tomei, Riccardo Martignago, Enrico Zanoni, Matteo Perri e Matteo Raspa. Icalciatori una volta ottenuta l’idoneità sportiva potranno tornare ad allenarsi con i compagni e ritrovare la migliore condizione dopo settimane in isolamento. Restano ancora fermi al momento Codromaz, Fiorani, Rocchi, Shiba e Meli che, ancora positivi dopo il primo controllo, dovranno ...

