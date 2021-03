Qualificazioni Masters 1000 Miami 2021 | Viola vince contro Zapata Miralles in due set

Leggi su sportface

(Di martedì 23 marzo 2021) Tra i 5 tennisti italiani in cerca del pass per il tabellone principale, la sorpresa riguarda Matteo. Il 33enne di Mestre, n.249 ATP,a sorpresa al debuttolo spagnolo Bernabe, n.146 del ranking e 11esima testa di serie, col punteggio di 7-6 6-2. Una vittoria in due set che permette all’italiano di accedere al prossimo turno del torneo sul cemento statunitense. Si tratta del secondo precedente e della seconda vittoria perche propriolo spagnolo aveva già trionfato a Pau in Francia nel febbraio 2020. SportFace.