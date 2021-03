Qualificazioni Masters 1000 Miami 2021 | Lorenzi batte Menezes in tre set

(Di lunedì 22 marzo 2021) Tra i 5 tennisti italiani a caccia di un posto nel main draw, c’è anche Paolo, n.157 ATP, a sorridere nel corso delledel. Sul cemento statunitense, l’italiano ha battuto per 3-6 7-6 6-1 il brasiliano Joao, n.201 e ha guadagnato il pass per il secondo turno dellecon l’obiettivo ancora vivo del tabellone principale. SportFace.

Sono 6 gli azzurri nel tabellone principale del torneo Atp1000 di Miami al via mercoledì. Stefano Travaglia, numero 70 del mondo, debutta contro lo ... MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Semaforo rosso per Martina Trevisan nel primo turno delle qualificazioni del "Miami Open", secondo Wta 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 3.260.190 dollari c ... MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Lorenzo Giustino esce al primo turno delle qualificazioni al "Miami Open", primo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.299.205 dollari che si sta ...