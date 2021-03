Non esistono prove che Andrea Scanzi abbia «saltato la fila» per ottenere il vaccino (Di lunedì 22 marzo 2021) Lunedì 22 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 21 marzo su Facebook, secondo cui il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi avrebbe avuto accesso a una dose del vaccino contro la Covid-19 «saltando la fila». Si tratta di una notizia non supportata da prove. Innanzitutto, Andrea Scanzi ha 46 anni e in base alla informazioni pubbliche disponibili non risulta avere problemi di salute. Il suo nominativo non sarebbe dunque dovuto rientrare nella lista delle prenotazioni gestita dalla regione Toscana – dove Scanzi ha la residenza – che dal 10 marzo ha iniziato a convocare per il vaccino anti-Covid le persone tra i ... Leggi su facta.news (Di lunedì 22 marzo 2021) Lunedì 22 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 21 marzo su Facebook, secondo cui il giornalista del Fatto Quotidianoavrebbe avuto accesso a una dose delcontro la Covid-19 «saltando la». Si tratta di una notizia non supportata da. Innanzitutto,ha 46 anni e in base alla informazioni pubbliche disponibili non risulta avere problemi di salute. Il suo nominativo non sarebbe dunque dovuto rientrare nella lista delle prenotazioni gestita dalla regione Toscana – doveha la residenza – che dal 10 marzo ha iniziato a convocare per ilanti-Covid le persone tra i ...

