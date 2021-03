Muore a 22 anni Katherine Diaz: la promessa del surf colpita da un fulmine (Di lunedì 22 marzo 2021) Morta a 22 anni Katherine Diaz: la promessa del surf colpita da un fulmine La promessa del surf Katherine Diaz è morta a 22 anni dopo essere stata colpita da un fulmine su una spiaggia di El Salvador. La tragedia si è consumata nella giornata di venerdì 19 marzo sulla spiaggia di El Tunco, a La Libertad, nel sud-ovest del Paese. Secondo quanto ricostruito, la surfista salvadoregna avrebbe interrotto il suo allenamento proprio per l’arrivo di un temporale e sarebbe stata colpita dal fulmine proprio mentre stava uscendo dall’acqua. Inutile la corsa all’ospedale: la sportiva è deceduta subito dopo ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 marzo 2021) Morta a 22: ladelda unLadelè morta a 22dopo essere statada unsu una spiaggia di El Salvador. La tragedia si è consumata nella giornata di venerdì 19 marzo sulla spiaggia di El Tunco, a La Libertad, nel sud-ovest del Paese. Secondo quanto ricostruito, laista salvadoregna avrebbe interrotto il suo allenamento proprio per l’arrivo di un temporale e sarebbe statadalproprio mentre stava uscendo dall’acqua. Inutile la corsa all’ospedale: la sportiva è deceduta subito dopo ...

