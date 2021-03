(Di lunedì 22 marzo 2021) È. Originario di Portici, da anni viveva a Sant’Anastasia, dove si è spento. Attore, ma anche autore e regista teatrale, ha preso parte nella sua lunga carriera anche a diverse produzioni televisive, l’ultima delle quali è andata in onda di recente su Rai 1, “Il“, la fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovnni. In particolare,è stato protagonista dell’episodio “Il giorno dei morti“, dove ha vestito i panni del sacrestano dell’orfanotrofio. Ma non solo: ha recitato anche nella serie “L’amica geniale” e nel film di Gianni Amelio “La tenerezza”. Tra i tanti messaggi di cordoglio pubblicati sui social c’è anche quello di Alessandro D’Alatri, regista della serie che lo aveva scelto: “Triste notizia. È venuto a mancare l’interprete ...

Advertising

RobertoBurioni : Ha ragione Giuseppe Cruciani: se non c'è una legge che obbliga il personale sanitario a vaccinarsi ognuno può fare… - Affaritaliani : Notizie di qualche morto giornaliero a seguito di somministrazione della prima dose... Ecco cosa c'è dietro Di… - FQMagazineit : Morto Giuseppe Gavazzi, addio all’attore de “Il commissario Ricciardi” - NapoliToday : #Cronaca Morto Giuseppe Gavazzi: il 'sacrestano' de Il Commissario Ricciardi - Tp24it : E' morto Don Giuseppe Fullone, storico parroco della Madonna del Paradiso di Mazara -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Giuseppe

... il giorno dopo era. Chiedo scusa per la violenza verbale ma ero profondamente scosso". A parlare èMauro, autore insieme ad altri parenti del raid all'ospedale del Mare: una vera e ...Lutto nel mondo del cinema e della tv italiana: èGavazzi . Attore napoletano, è deceduto domenica 21 marzo 2021, come comunica il regista Alessandro D'Alatri con il quale aveva lavorato nella fiction di Rai1 I l Commissario Ricciardi ,...Fa il mea culpa e chiede scusa al personale dell' Ospedale del Mare di Napoli, Giuseppe Mauro, il giovane che, lo scorso 19 marzo, insieme con alcuni parenti, al grido "L'Ospedale del Mare è la vergog ...Napoli, raid in ospedale dopo la morte del nonno,il nipote: ‘Chiedo scusa’ “Ero in uno stato di agitazione…”, “chiedo scusa per le offese verbali che ho rivolto ai san ...