Meteorite caduto sull'Italia. Ecco dove, è partita la ricerca (Di lunedì 22 marzo 2021) Gli esperti della Rete Prisma, coordinati dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, sono giunti alla conclusione che il bolide avvistato lo scorso 15 marzo sarebbe precipitato arrivando integro al suolo. Il bolide, risultato visibile da molte parti dell'Italia Centro-Meridionale, aveva illuminato anche i cieli di Roma. In base alle stime, la zona interessata dalla caduta del Meteorite sarebbe quella di Temennotte, comune di Sant'Agapito, provincia di Isernia. Il corpo celeste in questione è entrato in atmosfera a una quota di circa 80 km, proseguendo per 61 km percorsi in 5.3 secondi. Procedendo con una traiettoria quasi verticale, la velocità finale di corsa del Meteorite è risultata, rispettivamente di 19,8 km e di soli 2,8 km/s.

Ile2S : RT @Libero_official: 'Un meteorite da 1 kg è caduto in #Molise': la sorprendente scoperta che ha travolto nella notte il piccolo paesino di… - antoninobill : Frammento di meteorite illumina i cieli del Sud Italia: “Probabile che sia caduto in Molise” - reddititaly : Probabile frammento di meteorite caduto nel paesino di Temennotte, Molise - - Luca_Scialo81 : Frammenti di meteorite caduto in Molise valgono milioni di euro: dove trovarli - delca_it : 'Marco, ho saputo che vicino a casa mia, dalle parti di Isernia, è caduto un meteorite' 'Zia la Juventus ha perso i… -