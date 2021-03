Folds of Honor 500 | Larson | beffa di fine gara

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 22 marzo 2021) Sembrava fatta per Kyle. Il pilota della Hendrick Motorsports già pregustava la vittoria dellaof500, dominata in lungo e in largo con 269 tornate in testa. Ma il sogno s’infrange a 8 giri dalla, quando Ryan Blaney lo sorpassa e gli soffia una prima posizione a lungo considerata inattaccabile. L’Atlanta Motor Speedway è un circuito spietato:subisce ciò che capitò a Kevin Harvick nel 2017, dominatore della scena per poi cedere lo scettro a Brad Keselowski. La storia si ripete con il vincitore di Las Vegas e con Blaney, autore del primo successo in carriera. NASCAR Pennzoil 400: Kyle, vittoria simbolica La top ten di Atlanta non è priva di sorprese. Se il terzo posto di Alex Bowman ed il quarto di Denny Hamlin non rappresentano una novità, ...