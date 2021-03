Ferrara, 75enne morta in casa: interrogato il figlio (Di lunedì 22 marzo 2021) Una 75enne è stata trovata morta in casa. Al momento il pm sta interrogando il figlio della donna. Stamattina al 112 dei Carabinieri di Ferrara è arrivata una richiesta d’intervento da parte di uno psichiatra ferrarese, che affermava di aver ricevuto un messaggio, da un utente a lui sconosciuto, nel quale veniva informato della morte di una donna in via Ghiara e si affermava fosse stata causata dal figlio. La centrale operativa ha inviato immediatamente sul posto una gazzella del Nucleo Operativo e Radiomobile e, contestualmente, ha verificato l’utenza da cui il messaggio era pervenuto, che risultava effettivamente riconducibile a un uomo residente all’indirizzo indicato. Sul posto, i militari hanno trovato tre figli della vittima (due uomini e una donna) di età compresa tra i 45 e i ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) Unaè stata trovatain. Al momento il pm sta interrogando ildella donna. Stamattina al 112 dei Carabinieri diè arrivata una richiesta d’intervento da parte di uno psichiatra ferrarese, che affermava di aver ricevuto un messaggio, da un utente a lui sconosciuto, nel quale veniva informato della morte di una donna in via Ghiara e si affermava fosse stata causata dal. La centrale operativa ha inviato immediatamente sul posto una gazzella del Nucleo Operativo e Radiomobile e, contestualmente, ha verificato l’utenza da cui il messaggio era pervenuto, che risultava effettivamente riconducibile a un uomo residente all’indirizzo indicato. Sul posto, i militari hanno trovato tre figli della vittima (due uomini e una donna) di età compresa tra i 45 e i ...

